WRC: Temperatura no cockpit ‘controladas’, mas…

Os novos carros trouxeram também novos problemas às equipas do WRC. Nada de novo, é habitual que só depois da competição se iniciar se vão descobrindo problemas que necessitam ser resolvidos e desta feita, o novo sistema híbrido, que levou a que o sistema de escape deixasse de passar pelo centro do carro, tivesse que se deslocado para a direita.Esse calor passa agora exatamente debaixo do banco dos navegadores, e no Rali de Portugal já houve quem ficasse quase com…...