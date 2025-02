Quer saber como se atenua uma ‘frustração’ com 36 anos? Com imagens de um Audi Sport Quattro S1 guiado por Stig Blomqvist na neve da Suécia, durante a corrida dos Campeões.Porquê? Eu explico. Costumo dizer aos amigos que não havia a mínima hipótese de não gostar de ralis. O primeiro rali que vi ao vivo, foi o Rali de Portugal de 1986, e o meu interesse pelos ralis começou a crescer uns meses antes, já em 1985, quando amigos meus…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?