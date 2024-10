OK! Há uma coisa que precisa saber: ser condutor de ambulância ou piloto de ralis não é assim tão diferente. A ideia é ir de A a B sem perder tempo e o mais depressa possível. Que o diga Didier Auriol. Bom, convenhamos que há diferenças: no segundo caso, é preciso fazer isso por várias vezes e é a soma de todas essas partes que leva à vitória. Ou não!Didier Auriol conseguiu o feito por 20 vezes no WRC e,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?