Lancia Delta Integrale de 1992: O último ‘Deltona’ oficial

A Lancia continua a ser a marca que mais triunfos tem no Rali de Portugal - oito, com o Fulvia, Stratos, Delta HF e finalmente o Integrale. É da última versão deste último modelo que vamos falar, o ‘Superdelta’, ou ‘Deltona’, que assinou a última vitória da Lancia no Rali de Portugal, por intermédio de Juha Kankkunen, em 1992. O ano de 1992 foi o último da Lancia no WRC: no final da temporada, a equipa Martini Racing retirou-se e…...