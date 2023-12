Richard Burns foi Campeão há 22 anos, perdeu a vida ha 18. Recorde-o, na primeira pessoa

25 de novembro de 2001 e 25 de novembro de 2005. O dia de Richard Burns. No domingo, 25 de Novembro de 2001, ele e Richard Reid foram coroados Campeões do Mundo de Ralis, e na sexta-feira, 25 de novembro de 2005, Richard Burns perdeu a vida, na sequência de um tumor no cérebro. Hoje, recordamo-lo. Depois de ter andado tanto tempo atrás do título mundial, Richard Burns foi Campeão do Mundo de Ralis em 2001. Quando lhe fizemos esta…...

