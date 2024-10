Kimi Raikkonen “Leave me alone, I know what I’m doing”

Kimi Raikkonen despediu-se da F1 no final de 2021, e certamente deixou muitas saudades nos adeptos. Até aí, muitas vezes perecia ter chegado ao fim da linha, mas continuou sempre. A sua despedida da F1 já foi há três anos, mas a 'personagem' não cai no esquecimento... Só para colocar a longevidade da carreira do finlandês em perspetiva, quando em 2001 se estreou no mundo dos Grandes Prémios, Lando Norris tinha apenas um ano e George Russell dois, ao passo…...

