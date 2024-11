Felipe Massa era jovem, ainda muito jovem. Em 2001, os seus 20 anos encontravam-se estampados nos traços do rosto e no olhar. Porém, a tranquilidade e veemência que apresentava eram pouco próprias da sua idade. Ele sabia muito bem o que queria e como lá iria tentar chegar. Há 20 anos, publicámos um texto no AutoSport duma entrevista com o brasileiro, a primeira no nosso jornal. Aqui fica. “Franzino e de baixa estatura, o que dele retivemos foi as cores…...