Durante cinco anos, a Carrera Panamericana, atravessando o México de ponta a ponta, foi uma das mais famosas provas de automobilismo em estrada aberta, a par do Targa Florio e das Mille Miglia, sendo mesmo incluída no Mundial de Construtores para Sport/Protótipos em 1953. No entanto, o aumento crescente das médias horárias não tardou a tornar este mítico evento num anacronismo, até mesmo para a época… O desporto motorizado tem uma longa tradição no México. À data, já se disputaram…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?