FENÓMENOS DA F1: A queda da BRM

Fundada em 1947, a British Racing Motors começou como uma experiência, ganhou um Campeonato do Mundo e desapareceu no anonimato em 1977 Tinha terminado a II Guerra Mundial, e os entusiastas do automobilismo tinham pressa em regressar às provas desportivas. Raymond Mays, industrial e piloto nas horas vagas, tinha proposto a criação de um carro de Grande Prémio, capaz de rivalizar com as marcas italianas. Em 1950, nasceu o BRM P15, um ‘monstro’ com um motor V16 de 1,5 litros.Foi,…...