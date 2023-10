Eddie Jordan: “não sei de que corrida é que estás a falar, não me lembro de nada disso. Obrigado e até à próxima!”

São raros os patrões de equipas de Fórmula 1 que não fizeram, na sua juventude, uma passagem pelo volante, antes de chegarem à conclusão que, afinal, tinham mesmo era talento para outras áreas do desporto automóvel que não a pilotagem. Mesmo assim, não falta quem tivesse dado nas vistas nos escalões menores do automobilismo e Eddie Jordan foi um exemplo disso mesmo. Mesmo sendo um país pequeno e com pouco potencial económico, a Irlanda tinha uma enorme tradição no automobilismo…...