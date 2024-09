A história ficou na mente de muitos. Em 1995, Fernando Peres pegou no Ford Sierra Cosworth de treinos e alinhou numa das primeiras provas do Campeonato Nacional de TT, o Rali TT da Casa do Pessoal da RTP, e só não ganhou com 4m07s de vantagem sobre o Mitsubishi Pajero de João Vassalo, porque sofreu uma penalização de cinco minutos. O feito do então campeão nacional de Ralis causou bastante mal estar entre os pilotos mais rápidos do TT e,…...