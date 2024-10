O Rali da Córsega de 2001 viu uma das suas classificativas - a quinta - ser anulada devido ao um aparatoso despiste de Tommi Makinen, que por pouco não tomou proporções catastróficas. O piloto finlandês não evitou um toque numa pedra colocada no interior de uma curva, capotando logo de seguida e imobilizando-se na berma da estrada... a escassos centímetros de um precipício com mais de 200 metros! A velocidade a que tudo aconteceu, juntamente com o impacto do carro…...

