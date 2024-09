Estamos no ano de 2001, portanto, há quase duas décadas e meia, e a duas provas do fim, no Rali Casinos do Algarve, Miguel Campos ganhava a prova na frente de Adruzilo Lopes, na altura ambos pilotos da equipa Peugeot Esso Silver Team SG aos comandos dos Peugeot 206 WRC. Tudo pareceria normal, mas a verdade é que o triunfo de Adruzilo Lopes valer-lhe-ia o título. Que ficou adiado para a última prova, no Rali Rota do Dão. E se…...