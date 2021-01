WEC: Toyota abre as portas à nova era

Do país do sol nascente chegam os primeiros raios de luz sobre a nova regulamentação para o mundial de endurance. A Toyota apresentou o GR010, o seu novo hipercarro, o primeiro “filho” dos regulamentos técnicos criados para revitalizar o WEC, após uma era LMP1 que começou bem mas acabou a definhar. Para voltarmos ao começo da história da Toyota no endurance temos de recuar até 1985, ano da primeira participação da marca nipónica nas 24h de Le Mans. Desde então…...