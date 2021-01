A Fórmula 1 esteve, após o Grande Prémio de Portugal, reunida no Autódromo Internacional do Algarve para definir o seu futuro, sendo os ‘e-fuels’ centrais para a categoria, uma vez que permitir-lhe-á alcançar rapidamente a neutralidade carbónica e ser relevante para a indústria automóvel. A disciplina máxima do desporto automóvel conta já com os motores mais eficazes alguma vez construídos, conseguindo um rendimento térmico de mais 50% - em 2013 rondava os 30% - o que lhes permite apresentar credenciais…...