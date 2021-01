DTM – René Rast novamente brilhantes A Class One parecia ser o caminho para um DTM forte e interessante mas de um momento para o outro a Mercedes saiu e a Audi anunciou também o fim da sua caminhada. Tornou-se necessário um novo caminho uma vez que os japoneses nunca apostaram a 100% na união entre campeonatos e assim este tornou-se no último ano dos Class One. René Rast comprovou o rótulo de estrela e conquistou o seu tricampeonato, segundo…...