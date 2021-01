WTCR – Um negócio de família A Taça do Mundo de Carros de Turismo ficou também ela fortemente afetada pela pandemia, sendo obrigada a usar um calendário de recurso, apenas com provas na Europa. Vila Real e Macau, as duas provas mais esperadas do ano ficaram fora dos planos, mas ainda assim tivemos as corridas suficientes para atribuir a taça do mundo. Yann Ehrlacher venceu o título e seguiu as pisada do seu tio Yvan Muller. Tiago Monteiro teve um…...