Fórmula 2 - Schumacher de volta ao topo M. Schumacher. Um nome que durante anos foi visto de forma sucessiva no topo do automobilismo mundial. Michael escreveu a sua história tornando-se num dos melhores de sempre e agora o seu filho segue o mesmo caminho. Mick Schumacher venceu o título de F2 e garantiu um lugar na F1, com a Haaas, para 2021. Callum Ilott foi o vice campeão e em terceiro lugar ficou a nova aposta da Red Bull,…...