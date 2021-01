Campeões de 2020, WEC: Filipe Albuquerque campeão do mundo

Este foi o último ano deste conjunto de regulamentos. A era dos LMP1 Híbridos prometeu muito e no seu pico foi uma das melhores competições do mundo. Tecnologia de ponta, os carros mais avançados do mundo, um conjunto de pilotos de grande nível proporcionaram corridas que ficaram para a história. Mas a saída da Audi e da Porsche levaram a um fim cinzento deste conjunto de regulamentações. Alguns remendos foram tentados para aproximar os privados não-híbridos dos Toyota que foram…...