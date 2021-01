2020 foi uma temporada bem interessante especialmente a nível internacional, onde os principais pilotos portugueses brilharam fortemente com triunfos absolutamente inéditos não só nas suas carreiras, mas também para Portugal. António Félix da Costa foi Campeão de Fórmula E, Filipe Albuquerque foi Campeão do WEC, categoria LMP2, e venceu as 24 Horas de Le Mans, enquanto nas motos, Miguel Oliveira, não foi campeão, mas para nós portugueses é como se tivesse sido, já que obteve as suas duas primeiras vitórias…...