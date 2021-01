Acidente pavoroso assustou F1 GP do Bahrein ficou marcado por um pavoroso acidente de Romain Grosjean na primeira volta da corrida, com o Haas a bater nos rails a 220 Km/h. O monolugar partiu-se em dois, o combustível incendiou-se e o francês viveu 28 segundos de puro terror até conseguir sair dos escombros. Foi um autêntico milagre o que se passou na sequência do acidente de Grosjean na primeira volta do GP do Bahrein. O piloto francês saiu quase ileso…...