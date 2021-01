Armindo Araújo vence e lidera campeonato Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram o Rali Terras d’Aboboreira e passaram a ser os novos líderes do campeonato. Ricardo Teodósio e José Teixeira bem tentaram, mas não conseguiram melhor do que o segundo lugar, enquanto a estrela do rali foi Miguel Correia, que, com António Costa ao lado, obteve o seu primeiro pódio no CPR à geral. O jovem francês, Adrien Fourmaux, da M-Sport, veio treinar o Rali de Portugal, andou bem, mas…...