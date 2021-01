Bruno Magalhães vence e lidera campeonato A dupla Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) venceu o Rali do Alto Tâmega, na sequência duma boa luta com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo). A dois troços do fim, a diferença era de 2.8s. Com três provas pela frente (acabou por haver somente mais uma) Bruno Magalhães tinha um ascendente de 8,69 pontos face a Armindo Araújo. Acidente assustou no Rali Alto Tâmega A PE2 do Rali do Alto Tâmega ficou…...