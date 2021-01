MOMENTOS DO ANO 2020: Maio

Fórmula 1 planeia arrancar em julho A Fórmula 1 planeava nesta altura arrancar no início de julho, na Áustria, sem público. Só a evolução da Covid-19 o podia determinar, mas o plano estava traçado. Era impossível nesta altura ter certezas e a decisão não era definitiva. De acordo com o comunicado lançado pela F1 e assinado por Chase Carey, CEO da F1: “estamos cada vez mais confiantes com os progressos dos nossos planos para iniciar a nossa época de F1…...