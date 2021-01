MOMENTOS DO ANO 2020: Janeiro

O ano de 2020 vai ficar na memória por boas e más razões, pois sendo verdade que a pandemia de coronavírus baralhou muita coisa, a verdade é que o ano também nos deu muitas coisas boas. Como sempre, as temporadas ‘motorizadas’ oferecem-nos muitos momentos importantes para lá dos resultados e campeões, e neste 43º ano de existência do AutoSport tivemos muitas felicidades, tais como os títulos de Félix da Costa e Filipe Albuquerque, os triunfos de Miguel Oliveira no MotoGP…...