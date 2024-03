O Benetton B194 foi o chassis com que Michael Schumacher venceu o primeiro dos seus sete títulos de Campeão do Mundo de F1, em 1994. Apesar de ter ganho sete das oito primeiras corridas da temporada, o alemão não evitou as polémicas e não se livrou das suspeitas. O B194 chegou a ser considerado como estando fora da lei e, na última prova, o seu piloto assegurou o título após colocar fora da pista o seu rival, Damon Hill, de…...

