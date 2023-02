F1, Juan Manuel Fangio: A mais bela sinfonia do Maestro

Fangio já era considerado como o maior piloto do momento, e estava muito próximo de alcançar o seu quinto título mundial e quarto consecutivo. Mas este G.P. da Alemanha de 1957 foi um dos motivos pelos quais “El Maestro” se tornou, ainda durante a sua carreira competitiva, numa lenda. https://youtu.be/6c0Edbb8ELU 1957 estava a ser uma temporada bastante dinâmica quando os monolugares de F1 chegaram às montanhas do Eifel para a sexta prova do Mundial de F1. Apesar de a Crise…...