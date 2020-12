Armindo Araújo e Luís Ramalho são os novos Campeões de Portugal de Ralis, o seu segundo título juntos em três anos após o regresso do agora hexacampeão. Venceu metade das provas do campeonato e provou que a mudança de projeto que levou a cabo foi um sucesso a todos os níveis. Quando o AutoSport entrevistou Armindo Araújo no início de 2016, numa altura que cumpria o quarto ano de ausência das competições, sentimos nele que há muito tinha atirado para…...