Ricardo Porém vai no início de 2021 disputar pela terceira vez o Dakar, a segunda vez com um Borgward BX7 DKR Evo. Depois da estreia com a equipa o ano passado, as responsabilidades são maiores, mas também a ambição. Ricardo Porém vai disputar pela terceira vez o Dakar e depois do ano passado na sua estreia com a Borgward ter corrido com o seu irmão Manuel Porém ao lado, desta feita volta a Jorge Monteiro, que com ele tinha disputado…...