A cronologia de um ‘Annus Horribilis’ no WRC

O ano de 2020 vai ficar marcado na história do Mundial de Ralis, como um ano muito difícil, que muitos vão querer esquecer rapidamente. A pandemia 'permitiu' apenas sete provas, e só mesmo o Rali de Monte Carlo foi 'normal'. Recordemos então alguns momentos que marcaram a temporada. https://youtu.be/KgkU6CB7QyM O acidente de Ott TänakOtt Tänak e Martin Järveoja tiveram um horrível acidente no Rali de Monte Carlo, mas felizmente puderam contar com um Hyundai i20 Coupe WRC à prova de…...