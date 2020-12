Numa época totalmente atípica do Mundial de Ralis, só mesmo o campeão foi um nome habitual: Sébastien Ogier. De resto, foi uma enorme montanha russa, de emoções e acontecimentos. Se o grande trunfo do desporto é o entretenimento que provém da incerteza, poderíamos classificar a temporada de 2020 do WRC como um brilharete abençoado. Apenas o Rali de Monte-Carlo se concretizou dentro dos conformes e quilometragem previstos no início do ano, sendo que todas as restantes rondas se aprofundaram como…...