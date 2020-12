Mick Schumacher tornou-se campeão de F2 na última prova do ano do campeonato que abre as portas da Fórmula 1. Um título com um simbolismo tremendo para o jovem alemão e para a F1. Schumacher é um nome reverenciado na F1. As conquistas de Michael (e até do seu irmão Ralf) fizeram da família uma das referências do desporto. Michael bateu todos os recordes, levou a Ferrari ao topo do mundo e tornou-se no piloto mais bem sucedido de sempre.…...