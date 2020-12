O Grande Prémio de Abu Dhabi era o palco da decisão do “título de construtores do Segundo Pelotão” e esperava-se uma luta intensa entre Racing Point, McLaren e Renault e, depois da vitória de Sérgio Pérez em Sakhir, esperava-se que a formação de Silverstone pudesse garantir o título oficioso, mas acabou por ser a estrutura de Woking a impor-se com autoridade. Com a Ferrari fora da luta pelo terceiro lugar no Campeonato de Construtores, estas três equipas chegavam a Yas…...