Os Legends encerraram a época 2020 com chave de ouro. Boas corridas e lutas intensas em condições nada fáceis foram o prato forte do fim de semana. Os pilotos deram provas do seu talento e no final foram entregues os títulos. A dupla Manuel Fernandes/Hugo Mestre (BMW 320 d) da categoria Livre foram os mais rápidos na qualificação à geral, com um registo de 2:02.813s, 1.162s na frente de Miguel Monteiro/Filipe Matias (Volvo 850 T5) da mesma categoria. Terceiro lugar…...