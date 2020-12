O Open de Velocidade de Portugal by Michelin visitou o Circuito do Estoril para o derradeiro fim de semana do ano. A chuva marcou presença e apimentou o capitulo final da competição. O Open de Velocidade surgiu no início deste ano como um novo vigor. O apoio da Michelin e o prémio monetário, assim como os títulos nos GT e nos Turismos permitiram atrair mais pilotos com grelhas que tiveram números interessantes. Para este fim de semana tivemos 11 carros…...