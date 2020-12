Sérgio Pérez continua sem contrato para se manter na Fórmula 1 em 2021, mas prossegue a sua caminhada inabalável para mostrar que tem direito a ficar na categoria máxima do desporto automóvel, sendo o seu inesperado triunfo no GP de Sakhir mais uma prova disso. O mexicano chegava à décima sexta prova da temporada depois de na semana anterior ter sofrido o penoso abandono a quatro voltas do final do Grande Prémio do Bahrein quando circulava na terceira posição e…...