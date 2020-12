Sérgio Pérez foi um justo vencedor do Grande Prémio de Sakhir, mas George Russell merecia igualmente, pelo menos, estar no pódio e até a vitória na sua primeira corrida com a Mercedes. Desenganem-se aqueles que pensam que é uma tarefa fácil entrar no carro mais rápido do planeta, depois de quase duas temporadas aos comandos de um Williams, para substituir Lewis Hamilton, que foi infetado pelo novo coronavírus. A unidade de potência é igual, mas tudo o resto é diferente,…...