Depois de sair do hospital na quarta-feira passada, Romain Grosjean ‘revisitou’ por completo tudo o que lhe sucedeu, que para ele pareceram 90 segundos, e há detalhes absolutamente aterradores: “Estou em paz, e vou morrer...” Passado o enorme susto, Romain Grosjean parece que, literalmente, ganhou uma nova vida. Após três dias no hospital, o piloto francês regressou ao paddock onde foi recebido com muito alívio por parte de toda a gente, até mesmo os que por vezes em pista muitas…...