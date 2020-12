Os SSV são uma disciplina que tem trazido novos valores para o Todo-o-Terreno nacional e Luís Cidade é um bom exemplo disso. Começou no Karting, mas agora aos 24 anos é um dos jovens promissores do TT em Portugal. Não é novidade para ninguém que os SSV têm dado cartas nos últimos anos, já que são uma forma de fazer todo-o-terreno bastante divertida e bem mais barata do que os autos. São muitos os pilotos que têm surgido através desta…...