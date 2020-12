Avaliar a performance de George Russell no próximo fim-de-semana não será fácil, devido a inúmeros fatores, mas será possível realizar um paralelismo com o que Nico Hulkenberg fez durante o Grande Prémio da Grã-Bretanha, quando foi chamado pela primeira vez para substituir Sérgio Pérez, que tinha sido infetado com a COVID-19.O jovem inglês foi escalado para um dos lugares mais desejados da Fórmula 1, após Lewis Hamilton ter sido bafejado pelo novo coronavírus, mas a sua posição não será fácil,…...