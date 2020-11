Dois pilotos chegavam a Sakhir com os respetivos destinos interligados, podendo o sucesso de um ser o insucesso do outro e, no GP do Bahrein, foi exatamente isso que aconteceu, com Alex Albon a subir ao pódio depois do azar de Sérgio Pérez. Alex Albon e Sergio Pérez chegaram a esta prova sem o futuro definido, ainda que por motivos bastante diferentes. O tailandês não tem justificado o seu lugar ao lado de Max Verstappen, estando a Red Bull a…...