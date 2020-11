João Franco e Pedro Inácio são os novos Campeões de T2, no culminar de um ano em que se estrearam no CPTT com a Nissan Navara DD2 do Agrupamento T2 com que Alexandre e Rui Franco já tinham sido campeões há uns anos. Boa passagem de testemunho… Num ano complicado para toda a gente devido à pandemia de coronavírus, João Franco e Pedro Inácio aceitaram o desafio de passar em 2020 dos SSV para o T2, com a Nissan Navara.…...