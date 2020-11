A história do Circuito de Vila do Conde: Pela vontade dos fãs

Apesar de terem passado 18 anos desde as últimas provas, o legado de Vila do Conde só pode ser comparado a Vila Real e à Boavista, pelo entusiasmo que gerava junto do público e dos pilotos, e nem o facto de nunca ter assumido um cariz internacional lhe retirava popularidade. As corridas acabaram, e será quase impossível regressarem, mas as histórias ficarão para sempre guardadas Vila do Conde nasceu em 1931, o mesmo ano que Vila Real e a primeira…...