António Félix da Costa cumpriu um sonho antigo e testou com um Indycar pela primeira vez. O AutoSport falou com o campeão de Fórmula E sobre a sua primeira experiência com os monolugares americanos. Numa recente entrevista ao AutoSport, Félix da Costa já tinha afirmado que queria testar um Indycar e que havia boas possibilidades de tal acontecer em breve. Se 2020 estava a ser um ano recheado de momentos marcantes, este teste terá sido mais um para ser recordado.…...