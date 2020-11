Depois da qualificação para o Grande Prémio da Turquia dificilmente alguém apostaria numa vitória de Lewis Hamilton na corrida de domingo, mas o inglês, com uma prestação memorável, selou o seu sétimo título mundial de Fórmula 1 com um triunfo que após o arranque parecia demasiado distante. O regresso da categoria máxima do desporto automóvel à pista turca, depois de nove anos de interregno, estava envolto em grande expectativa por parte dos pilotos e adeptos, uma vez que o Istanbul…...