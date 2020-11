Está encerrada a época do 2020 do Mundial de Endurance. O Bahrein foi o palco da última prova do ano, onde foram entregues os troféus aos campeões. Para as cores portuguesas foi um excelente fim de semana. As derradeiras oito horas de competição de 2020 tinham uma lista de inscritos modesta, com 24 carros em prova, dos quais dois LMP1 (apenas os Toyota estiveram presentes), seis LMP2, seis LMGTE Pro e dez LMGTE Am. A representação lusa era de luxo…...