No regresso ao Autódromo Internacional do Algarve para a segunda ronda da temporada 2020, os pilotos do Troféu monomarca promovido pela CRM Motorsport deram espetáculo Apesar da meteorologia instável, que não concretizou as ameaças, José Carlos Pires saía na dianteira entre os 420R na corrida 1, tendo sido o homem mais rápido nas qualificações. Pires completou as primeiras voltas quase sempre na frente, mas o máximo que conseguiu foi garantir uma vantagem de 1 segundo que depressa se diluiu, perante…...