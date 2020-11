Bicampeão de ralis dos Açores, Luís Miguel Rego continua a dar nas vistas sempre que voa de São Miguel para descobrir as provas continentais do Campeonato de Portugal de Ralis. No Rali Terras D’Aboboreira, o piloto açoriano falou ao AutoSport de (quase) tudo: a influência do pai, os anos de formação no Autocross, a consagração em 2018 e 2019, o orgulho de representar toda uma região, e o sonho de ganhar “o rali mais bonito do mundo”. Luís Miguel Rego…...