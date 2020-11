Andreas Mikkelsen voltou ao ERC e obteve na Hungria uma vitória que quase não teve contestação. Alexey Lukyanuk poderia ter festejado mais um título mas comprometeu tudo com uma penalização. O ERC voltou à estrada com o Rali da Hungria, uma prova disputada em asfalto muito sujo, com uma tremenda dificuldade e em que proliferam as “armadilhas” como lama em zonas muito rápidas. Foi nesse contexto que a generalidade dos pilotos se queixou da dificuldade do percurso em em que…...