O Autódromo Internacional do Algarve irá receber mais uma grande prova, com o ELMS a visitar a pista portuguesa, na última ronda do campeonato 2020. A lista de inscritos conta com 36 carros, dos quais 14 LMP2, 12 LMP3 e 10 LMGTE. O claro destaque vai para o carro #22 da United Autosport, com Filipe Albuquerque e Phil Hanson ao volante do Oreca 07. A dupla do #22 apenas vai a Portimão para confirmar o título de campeões europeus, que…...